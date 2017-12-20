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Говорящий манекен Трампа установили в парке развлечений Disney World в США
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    Говорящий манекен Трампа установили в парке развлечений Disney World в США

    8:40  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:41  20 Декабря 2017
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    Говорящий манекен Трампа установили в парке развлечений Disney World в США

    Вашингтон, 20 декабря. В парке развлечений Disney World в американском штате Флорида появился говорящий манекен президента США Дональда Трампа.

    Как пишут зарубежные СМИ, в парке есть аттракцион «Зал президентов», где и был устновлен манекен. Отмечается, что на аттракционе представлены фигуры американских президентов, некоторые из них «умеют говорить».

    Как передают журналисты, многие были против того, чтобы фигура Трампа была говорящей. Специально для аттракциона американский лидер записал речь, в которой рассуждает о духе американского народа и конституции США.

    Ранее URA.ru писало, что сенатор Алексей Пушков заявил о потере интереса россиян к Трампу. 

    Говорящий манекен Трампа установили в парке развлечений Disney World в США

    Автор: Алия Садыкова
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