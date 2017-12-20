Около 75 тысяч канадцев остались без света из-за сильного снегопада

Москва, 20 декабря. Около 75 тысяч канадцев, проживающих в провинции Британская Колумбия, остались без света из-за сильного снегопада, сообщает канадская электрокомпания BC Hydro.

Соответствующее сообщение появилось в среду в официальном Twitter компании, пишет RT.

«Сильный снежный шторм сегодня затронул порядка 75 тыс. потребителей», — говорится в посте.

Heavy winter snowstorms today have affected approximately 75,000 customers across Vancouver Island, the Gulf Islands and some parts of the Lower Mainland. #BCStorm — BC Hydro (@bchydro) December 20, 2017

В настоящее время специалистам уже удалось вернуть электроснабжение 45 тысячам потребителей. Однако около 32 тысяч канадцев по-прежнему остаются без света.

Сроки завершения работ неизвестны. Из-за погодных условий в Канаде также закрыт проезд по некоторым автомагистралям и локальным дорогам в Ванкувере, сообщает газета «Известия» со ссылкой на канадские СМИ. Закрыты многие школы.