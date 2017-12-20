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Около 75 тысяч канадцев остались без света из-за сильного снегопада
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    Около 75 тысяч канадцев остались без света из-за сильного снегопада

    8:39  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:39  20 Декабря 2017
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    Около 75 тысяч канадцев остались без света из-за сильного снегопада

    Москва, 20 декабря. Около 75 тысяч канадцев, проживающих в провинции Британская Колумбия, остались без света из-за сильного снегопада, сообщает канадская электрокомпания BC Hydro.

    Соответствующее сообщение появилось в среду в официальном Twitter компании, пишет RT.

    «Сильный снежный шторм сегодня затронул порядка 75 тыс. потребителей», — говорится в посте.

    В настоящее время специалистам уже удалось вернуть электроснабжение 45 тысячам потребителей. Однако около 32 тысяч канадцев по-прежнему остаются без света.

    Сроки завершения работ неизвестны. Из-за погодных условий в Канаде также закрыт проезд по некоторым автомагистралям и локальным дорогам в Ванкувере, сообщает газета «Известия» со ссылкой на канадские СМИ. Закрыты многие школы.

    Автор: Алексей Громов
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    #авария #канада #снегопад #электричество
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