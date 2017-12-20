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Политика
США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР
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    США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР

    8:31  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:31  20 Декабря 2017
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    США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР

    Вашингтон, 20 декабря. Вашингтон передал в Пекин проект резолюции Совбеза ООН об усилении санкций в отношении КНДР.

    Как пишет Reuters, ссылаясь на источник в администрации США, стороны пока не пришли к единой точке зрения.

    Как отметил политик, Вашингтон пытается принять еще одну резолюцию, но «пока не соглашаются».

    Ранее URA.ru писало,  что США предлагали Китаю ограничить поставки нефти в КНДР. Напомним, Токио закупит у США и разместит два комплекса ПРО. 

    США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #кндр
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