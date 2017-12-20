США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР

Вашингтон, 20 декабря. Вашингтон передал в Пекин проект резолюции Совбеза ООН об усилении санкций в отношении КНДР.

Как пишет Reuters, ссылаясь на источник в администрации США, стороны пока не пришли к единой точке зрения.

Как отметил политик, Вашингтон пытается принять еще одну резолюцию, но «пока не соглашаются».

Ранее URA.ru писало, что США предлагали Китаю ограничить поставки нефти в КНДР. Напомним, Токио закупит у США и разместит два комплекса ПРО.