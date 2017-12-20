Олимпийский чемпион Тетюхин присоединился к «Команде Путина»

Москва, 20 декабря. Известный волейболист, чемпион лондонской Олимпиады-2012 Сергей Тетюхин вступил в общественное движение «Команда Путина» (Putin Team). Об этом он написал в своем Instagram.

«Наш президент для меня — человек-эпоха, символ России. Он вывел нашу страну на совершенно новый виток развития. Сделал такое, что не каждому под силу», — написал доигровщик «Белогорья».

42-летний волейболист подчеркнул, что вступает в «Команду Путина», поскольку «вместе мы — сила».

Как передавало агентство «URA.RU», участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова присоединилась к движению PutinTeam.

Напомним, о создании движения «Команда Путина» объявил нападающий сборной России по хоккею и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. К движению присоединилось огромное количество спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

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