Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР
Россия
Госдума активизирует работу с кабмином и Счетной палатой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума активизирует работу с кабмином и Счетной палатой

    8:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:21  20 Декабря 2017
    41

    Госдума активизирует работу с кабмином и Счетной палатой

    Москва, 20 декабря. Депутаты Государственной думы намерены более плотно работать с кабинетом министров и Счетной палатой.

    Как сообщила «Известиям» глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, соответствующие поправки в регламент парламентарии намерены обсудить сегодня.

    В частности, в случае принятия поправок всем комитетам Госдумы, а не только комитету по бюджету, придется более активно взаимодействовать со Счетной палатой, а также учитывать заключения ее экспертов по законопроектам во время подготовки поправок. 

    Кроме того, поправки предполагают, что чаще бывать в Государственной думе будут и представители правительства, для того, чтобы отчитываться о работе по постановлениям нижней палаты парламента и заключениям Счетной палаты.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #государственная дума #счетная палата #правительство рф
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть