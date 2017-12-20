Госдума активизирует работу с кабмином и Счетной палатой

Москва, 20 декабря. Депутаты Государственной думы намерены более плотно работать с кабинетом министров и Счетной палатой.

Как сообщила «Известиям» глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, соответствующие поправки в регламент парламентарии намерены обсудить сегодня.

В частности, в случае принятия поправок всем комитетам Госдумы, а не только комитету по бюджету, придется более активно взаимодействовать со Счетной палатой, а также учитывать заключения ее экспертов по законопроектам во время подготовки поправок.

Кроме того, поправки предполагают, что чаще бывать в Государственной думе будут и представители правительства, для того, чтобы отчитываться о работе по постановлениям нижней палаты парламента и заключениям Счетной палаты.

