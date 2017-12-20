Эксперты рассказали о перспективах борьбы с ВИЧ в России

Москва, 20 декабря. Проблема с ВИЧ-инфекцией через 5–10 лет будет решена кардинально, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова. По ее словам, здесь показателен пример вирусного гепатита С. Его научились лечить полностью.

Как пишет газета «Известия», существуют три фактора, которые могут привести к ликвидации вируса. Это строгий контроль над ситуацией, ранний доступ к терапии и профилактика.

Как добавили эксперты, при этом победить ретровирусы (а ВИЧ относится к этой категории) и решить все проблемы с инфекционной заболеваемостью вряд ли возможно.

Как ранее писало URA.ru, телеведущий Владимир Познер на своем сайте заявил, что число носителей ВИЧ в России будет расти до тех пор, пока эпидемию официально не признают угрозой национальной безопасности России.