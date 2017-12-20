Основатель Tesla случайно опубликовал в Twitter номер своего телефона

Пало-Альто (Калифорния, США), 20 декабря. Глава американской компании Tesla Илон Маск нечаянно разместил в микроблоге в Twitter свой номер телефона. Пост увидели подписчики предпринимателя, сообщает Bloomberg.

Elon Musk appears to have just given his 16.7 million Twitter followers his phone number https://t.co/pentfUYG7p pic.twitter.com/D492AkosSp — Bloomberg (@business) December 19, 2017

«Джон, есть минутка? Вот мой номер...», — написал Маск, обратившись к техническому директору фирмы Oculus, пишет «ФедералПресс».

По данным издания Business Insider, обнародованный номер на самом деле принадлежит Маску.

Как ранее сообщало «URA.RU», Маск вступил в дискуссию по поводу концепции развития городского пространства с американским урбанистом Джарреттом Уокером, который известен как один из инициаторов новой системы общественного транспорта Екатеринбурга.