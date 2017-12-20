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Основатель Tesla случайно опубликовал в Twitter номер своего телефона
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    Основатель Tesla случайно опубликовал в Twitter номер своего телефона

    8:23  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:23  20 Декабря 2017
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    Основатель Tesla случайно опубликовал в Twitter номер своего телефона

    Пало-Альто (Калифорния, США), 20 декабря. Глава американской компании Tesla Илон Маск нечаянно разместил в микроблоге в Twitter свой номер телефона. Пост увидели подписчики предпринимателя, сообщает Bloomberg.

    «Джон, есть минутка? Вот мой номер...», — написал Маск, обратившись к техническому директору фирмы Oculus, пишет «ФедералПресс».

    По данным издания Business Insider, обнародованный номер на самом деле принадлежит Маску. 

    Как ранее сообщало «URA.RU», Маск вступил в дискуссию по поводу концепции развития городского пространства с американским урбанистом Джарреттом Уокером, который известен как один из инициаторов новой системы общественного транспорта Екатеринбурга.

    Автор: Дана Балан
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    #илон маск #tesla
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