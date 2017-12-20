В Google Play появился новый вирус, ворующий деньги с банковских карт

Москва, 20 декабря. Специалисты компании ESET обнаружили в Google Play новые вирусные приложения, с помощью которых злоумышленники списывают деньги с банковских счетов пользователей.

Троян маскировался под приложением для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor и сервисом для загрузки историй из Instagram StorySaver, сообщает Deita.ru.

Приложения выполняли свои функции, однако также могли перехватывать логины и пароли мобильного банка и sms-сообщения для двухфакторной аутентификации. Кроме того, сервисы выводили на экран поддельные формы логина и пароля мобильного банка. Когда пользователь вводил данные, сведения перенаправлялись злоумышленникам, и со счетов владельцев смартфонов списывались деньги.

В настоящее время вредоносные приложения из Google Play удалены. Ранее компания Group-IB обнаружила вирус, маскирующийся под приложения банков для Android.