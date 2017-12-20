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В Google Play появился новый вирус, ворующий деньги с банковских карт
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    В Google Play появился новый вирус, ворующий деньги с банковских карт

    8:23  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:23  20 Декабря 2017
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    В Google Play появился новый вирус, ворующий деньги с банковских карт

    Москва, 20 декабря. Специалисты компании ESET обнаружили в Google Play новые вирусные приложения, с помощью которых злоумышленники списывают деньги с банковских счетов пользователей.

    Троян маскировался под приложением для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor и сервисом для загрузки историй из Instagram StorySaver, сообщает Deita.ru.

    Приложения выполняли свои функции, однако также могли перехватывать логины и пароли мобильного банка и sms-сообщения для двухфакторной аутентификации. Кроме того, сервисы выводили на экран поддельные формы логина и пароля мобильного банка. Когда пользователь вводил данные, сведения перенаправлялись злоумышленникам, и со счетов владельцев смартфонов списывались деньги.

    В настоящее время вредоносные приложения из Google Play удалены. Ранее компания Group-IB обнаружила вирус, маскирующийся под приложения банков для Android.

    Автор: Алексей Громов
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    #мошенники #вирус #приложения #google play
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