Жители России оценили работу силовых ведомств

Москва, 20 декабря. Как говорится в свежем исследовании ВЦИОМ, большинство россиян высоко оценивают деятельность силовых ведомств.

Как сообщают «Известия», самые высокие показатели — у министерства обороны (72 пункта), на втором месте – МЧС (70 пунктов), на третьем месте – Федеральная служба безопасности (59 пунктов).

Кроме того, как говорится в исследовании, россияне хорошо информированы о работе силовых ведомств: лучше всего им знакомы МО и МВД (по 98%), а также МЧС, ФССП и СК РФ (по – 97%).

«Высокий рейтинг Минобороны оправдан. В возрождение и боеспособность нашей армии поверили даже скептики. В плюс сыграла и личная популярность главы ведомства Сергея Шойгу», — пояснил изданию глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Добавим, что большинство россиян рассматривают правоохранительные органы и силовые структуры как возможное и желательное место трудоустройства своих детей. В прошлом году таких было 53%, в 2017-м — уже 62%.