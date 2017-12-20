После звонков о «минировании» на Камчатке эвакуировали соцобъекты и ТЦ

Петропавловск-Камчатский, 20 декабря. На Камчатке проводится эвакуация людей из зданий социальных учреждений и торговых центров после анонимных сообщений о минировании.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, специалисты выводят людей из городской больницы №1, больницы «Водник», СИЗО. Также были эвакуированы люди из административного здания на улице Ленинградской, 35, нескольких торговых центров в Петропавловске-Камчатском.

Причиной для экстренной эвакуации стали сообщения о том, что в одной из школ якобы была заложена бомба.

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