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После звонков о «минировании» на Камчатке эвакуировали соцобъекты и ТЦ
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    После звонков о «минировании» на Камчатке эвакуировали соцобъекты и ТЦ

    8:05  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:05  20 Декабря 2017
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    После звонков о «минировании» на Камчатке эвакуировали соцобъекты и ТЦ

    Петропавловск-Камчатский, 20 декабря. На Камчатке проводится эвакуация людей из зданий социальных учреждений и торговых центров после анонимных сообщений о минировании.

    Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, специалисты выводят людей из городской больницы №1, больницы «Водник», СИЗО. Также были эвакуированы люди из административного здания на улице Ленинградской, 35, нескольких торговых центров в Петропавловске-Камчатском.

    Причиной для экстренной эвакуации стали сообщения о том, что в одной из школ якобы была заложена бомба.

    Ранее URA.ru писало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел на «телефонных террористов».

    После звонков о «минировании» на Камчатке эвакуировали соцобъекты и ТЦ

    Автор: Алия Садыкова
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    #эвакуация
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