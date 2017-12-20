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Россияне раскритиковали принятую резолюцию по Крыму в ГА ООН
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    Россияне раскритиковали принятую резолюцию по Крыму в ГА ООН

    8:48  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:49  20 Декабря 2017
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    Россияне раскритиковали принятую резолюцию по Крыму в ГА ООН

    Москва, 20 декабря. Российские пользователи соцсетей раскритиковали решение Генассмамблеи ООН о принятии резолюции по Крыму, называющей РФ «оккупирующей державой».

    В комментариях пользователи подчеркивают, что в Крыму сегодня стабильная ситуация, и в отличие от Украины, где «миллионы граждан лишены права изучать родные языки», в республике три государственных языка.

    «Генассамблея ООН еще раз подчеркнула свою непригодность для сохранения мира на Земле. Эта резолюция пустая бумажка и убитое время и деньги заплаченные ее составителям. Крымчане, в т.ч. и крымские татары, считают Россию Родиной», — пишет пользователь.

    «Идиотизм в ООН набирает обороты!», — пишет пользователь.

    «Один лишь вопрос: а кто-нибудь из этих 70 государств, был в Крыму, и говорил ли с народом Крыма??))» — пишет пользователь.

    Пользователи уделили внимание тому, какие именно страны проголосовали и как проголосовали.

    «Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой». А теперь внимание! Среди проголосовавших стран нашлись и «дружественные»: Турция, Греция, Кипр, Израиль, …» — пишет Илиас Меркури.


    «Осудило 70 из 172 … 102 не осудило ))», — пишет Alexsandr.

    Другие пользователи указывают на то, что документ не является обязательным к исполнению.

    «Это что то изменит?» — написал Михаил Шаповал.

    «Единственным документом обязательным к исполнению является Решение Совета Безопасности ООН, а остальные «решения» носят информативный характер», — напоминает Иришка Смирнова.

    Напомним, накануне поздно вечером Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. Как уточняет «Ридус», «за» проголосовали 70 государств, «против» — 26 стран, «воздержались» — 76 стран.

    Власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН. Вице-спикер парламента республики Крым Ремзи Ильясов подверг критике резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генеральной Ассамблеей ООН.

    Напомним, Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% жителей полуострова выступило за воссоединение с Россией.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оон #крым #резолюция
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