Россияне раскритиковали принятую резолюцию по Крыму в ГА ООН

Москва, 20 декабря. Российские пользователи соцсетей раскритиковали решение Генассмамблеи ООН о принятии резолюции по Крыму, называющей РФ «оккупирующей державой».

В комментариях пользователи подчеркивают, что в Крыму сегодня стабильная ситуация, и в отличие от Украины, где «миллионы граждан лишены права изучать родные языки», в республике три государственных языка.

«Генассамблея ООН еще раз подчеркнула свою непригодность для сохранения мира на Земле. Эта резолюция пустая бумажка и убитое время и деньги заплаченные ее составителям. Крымчане, в т.ч. и крымские татары, считают Россию Родиной», — пишет пользователь.

«Идиотизм в ООН набирает обороты!», — пишет пользователь.

«Один лишь вопрос: а кто-нибудь из этих 70 государств, был в Крыму, и говорил ли с народом Крыма??))» — пишет пользователь.

Пользователи уделили внимание тому, какие именно страны проголосовали и как проголосовали.

«Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой». А теперь внимание! Среди проголосовавших стран нашлись и «дружественные»: Турция, Греция, Кипр, Израиль, …» — пишет Илиас Меркури.

Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой». А теперь внимание! Среди проголосовавших стран нашлись и «дружественные»: Турция, Греция, Кипр, Израиль, .... pic.twitter.com/ckE0Rjzze0 — Илиас Меркури (@imerkouri) December 19, 2017



«Осудило 70 из 172 … 102 не осудило ))», — пишет Alexsandr.

Осудило 70 из 172 ... 102 не осудило )) — Alexsandr???????? (@kurnikoff) December 20, 2017

Другие пользователи указывают на то, что документ не является обязательным к исполнению.

«Это что то изменит?» — написал Михаил Шаповал.

Это что то изменит? — михаил шаповал (@mish_shapoval) December 19, 2017

«Единственным документом обязательным к исполнению является Решение Совета Безопасности ООН, а остальные «решения» носят информативный характер», — напоминает Иришка Смирнова.

Единственным Документом обязательным к исполнению является Решение Совета Безопасности ООН, а остальные "решения" носят информативный характер. — Иришка Смирнова©???????? (@IrickaSmirnova4) December 20, 2017

Напомним, накануне поздно вечером Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. Как уточняет «Ридус», «за» проголосовали 70 государств, «против» — 26 стран, «воздержались» — 76 стран.

Власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН. Вице-спикер парламента республики Крым Ремзи Ильясов подверг критике резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генеральной Ассамблеей ООН.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% жителей полуострова выступило за воссоединение с Россией.