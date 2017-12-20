Робби Уильямс рассказал об интимных связях с участницами группы Spice Girls

Лондон, 20 декабря. Британский поп-исполнитель Робби Уильямс рассказал о своих интимных отношениях с участницами музыкального коллектива Spice Girls. Об этом сообщает NME.

Музыкант сделал такое заявление со сцены во время одного из своих концертов.

Уильямс признался, что имел интимные отношения с тремя участницами популярной группы, но имена девушек называть не стал, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в сентябре текущего года Робби Уильямс отменил гастроли в России по причине медицинского обследования и проблем со здоровьем.