Робби Уильямс рассказал об интимных связях с участницами группы Spice Girls
Лондон, 20 декабря. Британский поп-исполнитель Робби Уильямс рассказал о своих интимных отношениях с участницами музыкального коллектива Spice Girls. Об этом сообщает NME.
This is @RobbieWilliams' favourite #Christmas song https://t.co/MiErlsiBsE pic.twitter.com/ylIpSv7A4P— NME (@NME) December 19, 2017
Музыкант сделал такое заявление со сцены во время одного из своих концертов.
Уильямс признался, что имел интимные отношения с тремя участницами популярной группы, но имена девушек называть не стал, сообщает «Свободная пресса».
Напомним, в сентябре текущего года Робби Уильямс отменил гастроли в России по причине медицинского обследования и проблем со здоровьем.