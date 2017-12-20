Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
Весь мир
Робби Уильямс рассказал об интимных связях с участницами группы Spice Girls
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Робби Уильямс рассказал об интимных связях с участницами группы Spice Girls

    8:10  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:12  20 Декабря 2017
    59

    Робби Уильямс рассказал об интимных связях с участницами группы Spice Girls

    Лондон, 20 декабря. Британский поп-исполнитель Робби Уильямс рассказал о своих интимных отношениях с участницами музыкального коллектива Spice Girls. Об этом сообщает NME. 

    Музыкант сделал такое заявление со сцены во время одного из своих концертов. 

    Уильямс признался, что имел интимные отношения с тремя участницами популярной группы, но имена девушек называть не стал, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, в сентябре текущего года Робби Уильямс отменил гастроли в России по причине медицинского обследования и проблем со здоровьем. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #робби уильямс #spice girls
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть