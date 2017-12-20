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На Мосфильме объяснили, почему Первый канал не покажет «Иронию судьбы» на Новый год
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    На Мосфильме объяснили, почему Первый канал не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

    7:57  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:57  20 Декабря 2017
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    На Мосфильме объяснили, почему Первый канал не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

    Москва, 20 декабря. В последний день 2017 года фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые за 10 лет покажет не Первый канал, а «Россия-1», которой в этот раз Мосфильм передал лицензию.

    По словам заместителя гендиректора студии «Мосфильм» Светланы Пылевой, перенос комедии на другой канал связан с тем, что лицензионный договор с Первым истек. Однако Пылева не исключила, что в дальнейшем «Ирония судьбы» может вернуться на Первый канал.

    «Закончился лицензионный договор, который был с Первым каналом. Этот фильм ежегодно, неизменно просят все телеканалы. <…> Но мы всё-таки отдаём предпочтение по этому фильму центральным каналам. Приоритетов особенных у нас нет. <…> В следующем году это может быть, например, опять Первый канал или ещё какой-то», — сообщила она в интервью интернет-изданию «Говорит Москва».

    Напомним, о том, что Первый канал в первые за 10 лет не покажет «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь стало известно накануне. Новость вызвала широкую дискуссию в социальных сетях. Ранее «РЕН ТВ» сообщал, что к новогодним праздникам легендарный фильм Рязанова после двухлетнего перерыва вернется на украинские телеэкраны.

    Автор: Алексей Громов
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    #первый канал #россия-1 #новый год 2018 #ирония судьбы #мосфильм
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