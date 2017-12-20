Руководство ЦСКА планирует сохранить лидеров команды

Москва, 20 декабря. Столичный ЦСКА планирует сохранить лидеров команды в период грядущего зимнего трансферного окна. Согласно данным источника, боссы красно-синих собираются начать переговоры по продлению контрактов с большинством своих футболистов.

Как отметил собеседник, в настоящее время переговоры со многими игроками уже ведутся, а в период трансферного окна они должны войти в более активную стадию, пишут «Известия».

Старожилам армейского коллектива, скорее всего, предложат контракты на один сезон с опцией продления. Однако, уточнил источник, все решения будут приниматься индивидуально по каждому из футболистов.

Напомним, грядущим летом контракты с ЦСКА заканчиваются у защитников Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких, а также Георгия Щенникова.

Кроме того, подходят к окончанию соглашения с хавбеками Бибрасом Натхо, Понтусом Верблумом и Георгием Милановым.

Как сообщало «URA.RU» в сентябре, сын владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича может купить ЦСКА за 300 млн долларов.