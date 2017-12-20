Палата представителей конгресса США одобрила налоговую реформу Трампа

Вашингтон, 20 декабря. Нижняя палата американского парламента приняла законопроект о налоговой реформе Дональда Трампа.

Как сообщает «Утро.ру», «за» высказались 227 парламентариев, «против» — 203. При этом отмечается, что поддержку законопроекту высказало республиканское большинство, при этом все демократы проголосовали против принятия реформы.

Основной пункт первой за 30 лет столь масштабной реформы — снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Кроме того, в США предполагается на 10 лет ввести снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.

Как считают эксперты, налоговая реформа республиканцев вызовет дополнительный дефицит федеральной казны Соединенных Штатов Америки на сумму до 1,7 триллионов долларов.

Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.

