Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
Весь мир
Палата представителей конгресса США одобрила налоговую реформу Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Палата представителей конгресса США одобрила налоговую реформу Трампа

    7:39  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:39  20 Декабря 2017
    113

    Палата представителей конгресса США одобрила налоговую реформу Трампа

    Вашингтон, 20 декабря. Нижняя палата американского парламента приняла законопроект о налоговой реформе Дональда Трампа.

    Как сообщает «Утро.ру», «за» высказались 227 парламентариев, «против» — 203. При этом отмечается, что поддержку законопроекту высказало республиканское большинство, при этом все демократы проголосовали против принятия реформы.

    Основной пункт первой за 30 лет столь масштабной реформы — снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Кроме того, в США предполагается на 10 лет ввести снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц.

    Как считают эксперты, налоговая реформа республиканцев вызовет дополнительный дефицит федеральной казны Соединенных Штатов Америки на сумму до 1,7 триллионов долларов.

    Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дональд трамп #сша #налоговая реформа
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть