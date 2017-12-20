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«Он и мой кандидат»: Карелин рассказал, почему вступил в инициативную группу по выдвижению Путина
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    «Он и мой кандидат»: Карелин рассказал, почему вступил в инициативную группу по выдвижению Путина

    8:00  20 Декабря 2017
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    «Он и мой кандидат»: Карелин рассказал, почему вступил в инициативную группу по выдвижению Путина

    Москва, 20 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин вступил в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в президенты. Об этом он рассказал накануне.

    По словам Карелина, он не мог остаться в стороне и не поддержать Путина на выборах президента России в 2018 году.

    «Считаю, что Владимир Владимирович не только самовыдвиженец, но он и мой кандидат. Долгое время работал вместе с ним. Сегодня государство наше стабильно, страна развивается. Я не нашел другого выхода, кроме как быть здесь», — приводит слова Карелина газета «Известия».

    Напомним, 26 декабря на ВДНХ в Москве пройдет заседание инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента РФ.

    Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил в минувшую пятницу Совет Федерации. Публикация о данном решении в понедельник в «Российской газете» дала старт президентской кампании.

    Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о том, что примет участие в выборах в качестве кандидата 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным Фонда «Общественное мнение», около 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина. Также о намерении баллотироваться в президенты уже сообщили еще 22 человека. Среди них – лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава КПРФ Геннадий Зюганов, журналистка Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя «кандидатом против всех».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #александр карелин #выборы-2018
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