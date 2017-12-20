Донбасс: ВСУ за сутки нарушили режим перемирия в ЛНР 7 раз

Луганск, 20 декабря. Украинские военные семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, обстрел велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огонь попали районы населенных пунктов Санжаровка, Алмазная, Первомайск, Калиново, Донецкий, Сокольники, Голубовка. Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 165 снарядов.

На данный момент сведений о пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Во время обстрела были повреждены два автомобиля, а также частично два здания в поселке Донецкий.

Ранее сообщалось, что накануне более 30 жилых домов были повреждены в ЛНР за сутки в результате обстрелов ВСУ.