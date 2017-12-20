Могерини: Политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и ЕС

Бейрут, 20 декабря. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась во вторник с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири.

Как передает телеканал Tele Liban, выступая на пресс-конференции по итогам беседы с лидерами в Бейруте Могерини отметила, что политическое урегулирование в Сирийской Арабской Республике отвечает интересам Ливана и всех народов Ближнего Востока.

Могерини при этом добавила, что Евросоюз стремится к скорейшему переходу от военных действий к политическому процессу в Сирии.

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