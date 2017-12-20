Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Москвы поддержат столичную киноиндустрию
Политика
Могерини: Политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и ЕС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Могерини: Политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и ЕС

    7:35  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:35  20 Декабря 2017
    171

    Могерини: Политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и ЕС

    Бейрут, 20 декабря. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась во вторник с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири.

    Как передает телеканал Tele Liban, выступая на пресс-конференции по итогам беседы с лидерами в Бейруте Могерини отметила, что политическое урегулирование в Сирийской Арабской Республике отвечает интересам Ливана и всех народов Ближнего Востока.

    Могерини при этом добавила, что Евросоюз стремится к скорейшему переходу от военных действий к политическому процессу в Сирии. 

    Ранее URA.ru писало, что родителям попавшего в плен в Сирии россиянина сообщили о его смерти. 

    Могерини: Политическое урегулирование в Сирии отвечает интересам Ливана и ЕС

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #могерини
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть