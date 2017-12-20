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Политика
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Политика
Иностранцам с заблокированными банковскими счетами могут запретить въезд в РФ
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    Иностранцам с заблокированными банковскими счетами могут запретить въезд в РФ

    7:33  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:33  20 Декабря 2017
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    Иностранцам с заблокированными банковскими счетами могут запретить въезд в РФ

    Москва, 20 декабря. Законопроект, согласно которому иностранцев, заподозренных в сомнительных финансовых операциях, не будут пускать на территорию РФ, появится в 2018 году.
     
    Об этом говорилось на недавнем заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработкой соответствующего законопроекта займется Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, близкий к ведомству.

    Внесудебная заморозка активов террористов и подозреваемых в подобной деятельности заработала в России в 2016 году. В следующем году этот инструмент борьбы ужесточится — иностранцам, активы которых заблокированы в России из-за подозрений в терроризме, будет автоматически запрещен въезд в нашу страну.

    Схожий механизм запрета на въезд в страну активно работает в США, ЕС и на Ближнем Востоке, отметила юрист Heads Consulting Ксения Степанова.

    Ранее Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #терроризм #иностранцы
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