Иностранцам с заблокированными банковскими счетами могут запретить въезд в РФ

Москва, 20 декабря. Законопроект, согласно которому иностранцев, заподозренных в сомнительных финансовых операциях, не будут пускать на территорию РФ, появится в 2018 году.



Об этом говорилось на недавнем заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработкой соответствующего законопроекта займется Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, близкий к ведомству.

Внесудебная заморозка активов террористов и подозреваемых в подобной деятельности заработала в России в 2016 году. В следующем году этот инструмент борьбы ужесточится — иностранцам, активы которых заблокированы в России из-за подозрений в терроризме, будет автоматически запрещен въезд в нашу страну.

Схожий механизм запрета на въезд в страну активно работает в США, ЕС и на Ближнем Востоке, отметила юрист Heads Consulting Ксения Степанова.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о противостоянии терроризму в Союзном государстве.