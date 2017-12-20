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Трефилов продолжит готовить сборную России по гандболу к токийским ОИ-2020
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    Трефилов продолжит готовить сборную России по гандболу к токийским ОИ-2020

    7:40  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:40  20 Декабря 2017
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    Трефилов продолжит готовить сборную России по гандболу к токийским ОИ-2020

    Москва, 20 декабря. Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов останется на тренерском мостике после неудачи на чемпионате мира-2017 в Германии.

    По словам источника, российский специалист продолжит готовить женскую команду к токийским Играм-2020.

    «На заседании тренеры всех сборных будут отчитываться о работе, проделанной за 2017 год, также будет заслушан и доклад Евгения Трефилова. Ясно, что женская сборная неудачно выступила на чемпионате мира, но доверие к Евгению Васильевичу сохраняется», — рассказал собеседник.

    Трефилов продолжит готовить сборную России по гандболу к токийским ОИ-2020

    Он также отметил, что после ОИ-2016 команда сильно обновилась, поэтому ожидать ошеломляющего успеха не приходилось, пишут «Известия»

    Что касается самого тренера, то он выразил готовность продолжить тренировать команду, однако попросил не спешить.

    «Не будем бежать впереди паровоза, исполком ФГР обсудит мой доклад о проделанной работе за 2017 год и примет решение», — резюмировал он. 

    Трефилов продолжит готовить сборную России по гандболу к токийским ОИ-2020

    Напомним, как сообщало агентство «URA.RU», на бразильских Играх российские гандболистки под руководством Трефилова впервые завоевали золотые медали. На прошедшем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где была разгромлена Норвегией.

    Автор: Дана Балан
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    #гандбол #трефилов #ои-2020
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