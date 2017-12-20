Спутник-разведчик нового поколения Россия испытает в 2018 году

Москва, 20 декабря. Новый спутник-разведчик, разработанный предприятием «Роскосмос», пройдет испытания уже в 2018 году.

Как сообщают «Известия», пока еще экспериментальный аппарат будет проводить контроль земной поверхности, при этом новый спутник-шпион отличается компактностью и очень малым весом.

Объект, созданный в интересах российского министерства обороны, весит буквально несколько сотен килограммов, что в разы меньше, чем существующие космические аппараты аналогичного назначения.

«С помощью новой разработки российские военные смогут развернуть контролирующий всю планету спутниковый флот за счет всего нескольких пусков ракет», — уточняет издание.

Добавим, что запуск экспериментального спутника-разведчика будет произведен с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1в».