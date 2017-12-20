Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР
Общество
Минтранс России в 2018 году определит систему контроля и управления дронами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минтранс России в 2018 году определит систему контроля и управления дронами

    7:24  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:24  20 Декабря 2017
    115

    Минтранс России в 2018 году определит систему контроля и управления дронами

    Москва, 20 декабря. Минтранс России в следующем году выберет систему контроля и управления дронами.

    Как пишет газета «Известия», в 2018 году российскую беспилотную авиацию ждут перемены. Отмечается, что до 1 сентября Минтранс России решит, как интегрировать беспилотные авиационные системы в воздушное пространство государства.

    Издание добавило, что для этого будет создана система контроля за полетами дронов и управления их движением. 

    Ранее сообщалось, что у России есть заслон от украинских дронов. 

    Минтранс России в 2018 году определит систему контроля и управления дронами

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дрон
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть