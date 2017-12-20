Минтранс России в 2018 году определит систему контроля и управления дронами

Москва, 20 декабря. Минтранс России в следующем году выберет систему контроля и управления дронами.

Как пишет газета «Известия», в 2018 году российскую беспилотную авиацию ждут перемены. Отмечается, что до 1 сентября Минтранс России решит, как интегрировать беспилотные авиационные системы в воздушное пространство государства.

Издание добавило, что для этого будет создана система контроля за полетами дронов и управления их движением.

Ранее сообщалось, что у России есть заслон от украинских дронов.