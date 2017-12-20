Назван топ-100 самых ненадежных паролей 2017 года

Вашингтон, 20 декабря. Компания SplashData составила свой ежегодный топ-100 самых ненадежных паролей. Об этом сообщает портал Cyber News.

При составлении рейтинга экспертам пришлось проанализировать порядка пяти миллионов паролей, взломанных хакерами в уходящем году. Отмечается, что в четвертый раз кряду первое место антирейтинга занимает пароль 123456.

The worst passwords of 2017 that are as bad as 2016 says Splashdata https://t.co/XsfQwpQkW2 pic.twitter.com/9k18t9iZsG — Cyber News (@cybercafeworld) December 20, 2017

Вторую строчку занимает банальное password («пароль»), а «бронзу» получил пароль 12345678.

Примечательно, что в текущем году пользователи стали масштабно устанавливать пароли, которые были так или иначе связаны с фантастической сагой «Звездные войны».

«Пароль starwars использовать опасно, потому что мошенники используют слова и термины из поп-индустрии и взламывают аккаунты, так как понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», — отметил глава SplashData Морган Слейн.

Напомним, в начале 2017 года специалисты из компании Keeper Security определили, что самым популярным в мире паролем вновь стал набор цифр 123456.