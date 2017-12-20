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Назван топ-100 самых ненадежных паролей 2017 года
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    Назван топ-100 самых ненадежных паролей 2017 года

    7:25  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:26  20 Декабря 2017
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    Назван топ-100 самых ненадежных паролей 2017 года

    Вашингтон, 20 декабря. Компания SplashData составила свой ежегодный топ-100 самых ненадежных паролей. Об этом сообщает портал Cyber News. 

    При составлении рейтинга экспертам пришлось проанализировать порядка пяти миллионов паролей, взломанных хакерами в уходящем году. Отмечается, что в четвертый раз кряду первое место антирейтинга занимает пароль 123456.

    Вторую строчку занимает банальное password («пароль»), а «бронзу» получил пароль 12345678.

    Примечательно, что в текущем году пользователи стали масштабно устанавливать пароли, которые были так или иначе связаны с фантастической сагой «Звездные войны».

    Назван топ-100 самых ненадежных паролей 2017 года

    «Пароль starwars использовать опасно, потому что мошенники используют слова и термины из поп-индустрии и взламывают аккаунты, так как понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», — отметил глава SplashData Морган Слейн.

    Напомним, в начале 2017 года специалисты из компании Keeper Security определили, что самым популярным в мире паролем вновь стал набор цифр 123456.  

    Автор: Дана Балан
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    #хакеры #технологии #взлом #пароль
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