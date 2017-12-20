Засекреченный исследовательский центр в Финляндии изучает российскую армию

Москва, 20 декабря. Исследовательский центр связи министерства обороны Финляндии прослушивает и обрабатывает сигналы, полученные из воздушного пространства. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, позже структура может получить право на разведку в Интернете, то есть на отслеживание трафика.

СМИ сделало запрос о документах, относящихся к бюджету, персоналу и организации работы Исследовательского центра связи.

Отмечается, что главный штаб сообщает основные данные о центре, умалчивая информацию о новых программах, которые будут нарушать неприкосновенность частной жизни граждан Финляндии.

Также издание пишет, что силы обороны Финляндии делают все возможное, чтобы скрыть деятельность подразделения.

На практике Исследовательский центр связи перехватывает электромагнитное излучение военной техники и объектов российской армии. Затем их анализируют и классифицируют. Специалистами формируются оперативные сводки о войсках на территории России.