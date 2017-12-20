Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США инициировали обсуждение новых санкций ООН в отношении КНДР
Политика
Засекреченный исследовательский центр в Финляндии изучает российскую армию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Засекреченный исследовательский центр в Финляндии изучает российскую армию

    7:15  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:16  20 Декабря 2017
    187

    Засекреченный исследовательский центр в Финляндии изучает российскую армию

    Москва, 20 декабря. Исследовательский центр связи министерства обороны Финляндии прослушивает и обрабатывает сигналы, полученные из воздушного пространства. Как сообщает издание Helsingin Sanomat, позже структура может получить право на разведку в Интернете, то есть на отслеживание трафика.

    СМИ сделало запрос о документах, относящихся к бюджету, персоналу и организации работы Исследовательского центра связи.

    Отмечается, что главный штаб сообщает основные данные о центре, умалчивая информацию о новых программах, которые будут нарушать неприкосновенность частной жизни граждан Финляндии.

    Также издание пишет, что силы обороны Финляндии делают все возможное, чтобы скрыть деятельность подразделения.

    На практике Исследовательский центр связи перехватывает электромагнитное излучение военной техники и объектов российской армии. Затем их анализируют и классифицируют. Специалистами формируются оперативные сводки о войсках на территории России.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #финляндия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть