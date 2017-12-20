Москва, 20 декабря. Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, как Россия сводит на «нет» все военные усилия США.

«Я хотел бы разочаровать США по поводу их «позиции силы». Сегодня надо разобрать стратегию более серьезно с точки зрения военной составляющей Америки, которая основана на авианесущих группах, морской пехоте, ядерной триаде, то есть — наступательных вещах», — заявил сенатор в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«При этом США тратят огромные средств на военные цели — больше чем Россия в 15 раз! Мы же таким образом показываем, что наша страна не втягивается в гонку вооружений, не занимается «холодной войной» в полном объеме, пытаясь «раскрутить» свои вооруженные силы», — продолжил первый зампред комитета по обороне и безопасности.