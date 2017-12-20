Клинцевич рассказал, как Россия сводит на «нет» все военные усилия США
Москва, 20 декабря. Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, как Россия сводит на «нет» все военные усилия США.
«Я хотел бы разочаровать США по поводу их «позиции силы». Сегодня надо разобрать стратегию более серьезно с точки зрения военной составляющей Америки, которая основана на авианесущих группах, морской пехоте, ядерной триаде, то есть — наступательных вещах», — заявил сенатор в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«При этом США тратят огромные средств на военные цели — больше чем Россия в 15 раз! Мы же таким образом показываем, что наша страна не втягивается в гонку вооружений, не занимается «холодной войной» в полном объеме, пытаясь «раскрутить» свои вооруженные силы», — продолжил первый зампред комитета по обороне и безопасности.
«Дело в другом — в качестве и в подходах, которые сегодня демонстрирует руководство России. То, что сегодня имеет наша страна по ПВО, ПРО, средствам доставки ядерных боеприпасов, сводит на «нет» все военные усилия США. Нам нет необходимости особо беспокоиться по этому поводу», — резюмировал Франц Клинцевич.