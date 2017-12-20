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ФАС спрогнозировала цены на бензин в 2018 году
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    ФАС спрогнозировала цены на бензин в 2018 году

    7:12  20 Декабря 2017
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    ФАС спрогнозировала цены на бензин в 2018 году

    Москва, 20 декабря. Глава Топливно-регулятивного комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Манохин заявил, что, по прогнозам специалистов, в следующем году в России не ожидается существенного роста цен на бензин.

    По его словам, россияне не увидят каких-либо кардинальных и резких изменений цен на бензин после новогодних праздников. Манохин пояснил, что текущая цена на топливо уже предполагает повышенные акцизы, поэтому дальнейшего роста не прогнозируется.

    Напомним, что ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба ожидает увеличение акцизов на дизель и бензин на 50 копеек за литр.

    Ранее агенство Ридус сообщало, что президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что Россия может лишиться более половины действующих автозаправок, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям.

    Автор: Ирина Новикова
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    #фас #цены на бензин
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