Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру
Политика
Антироссийскую резолюцию по Крыму в ГА ООН не поддержали 26 стран
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Антироссийскую резолюцию по Крыму в ГА ООН не поддержали 26 стран

    6:43  20 Декабря 2017  /обновлено: 6:45  20 Декабря 2017
    51

    Антироссийскую резолюцию по Крыму в ГА ООН не поддержали 26 стран

    Симферополь, 20 декабря. Представители большинства государств приняли резолюцию о якобы «нарушениях прав человека» и «незаконном установлении» РФ законов, юрисдикции и управления в Крыму.

    Отмечается, что Россия значится в материалах Генассамблеи ООН как «Оккупирующая держава». Текст предложен Киевом и еще 30 странами.

    За текст проголосовали за 70 государств, в том числе Европейского союза и США. Против высказались 26 стран. 

    Как пишет ТАСС, против резолюции выступили Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Армения, Белоруссия, а также Боливия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, и ЮАР.

    Ранее сообщалось, что власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН. Вице-спикер парламента республики Крым Ремзи Ильясов подверг критике резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генеральной Ассамблеей ООН.

    Антироссийскую резолюцию по Крыму в ГА ООН не поддержали 26 стран

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть