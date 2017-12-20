Антироссийскую резолюцию по Крыму в ГА ООН не поддержали 26 стран

Симферополь, 20 декабря. Представители большинства государств приняли резолюцию о якобы «нарушениях прав человека» и «незаконном установлении» РФ законов, юрисдикции и управления в Крыму.

Отмечается, что Россия значится в материалах Генассамблеи ООН как «Оккупирующая держава». Текст предложен Киевом и еще 30 странами.

За текст проголосовали за 70 государств, в том числе Европейского союза и США. Против высказались 26 стран.

Как пишет ТАСС, против резолюции выступили Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Армения, Белоруссия, а также Боливия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, и ЮАР.

Ранее сообщалось, что власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН. Вице-спикер парламента республики Крым Ремзи Ильясов подверг критике резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генеральной Ассамблеей ООН.