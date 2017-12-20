Эксперты сообщили, что в Германии не осталось ни одной боеспособной подлодки

Берлин, 20 декабря. Эксперты австрийского журнала Contra Magazin сообщили, что в настоящее время в Германии не осталось ни одной боеспособной подводной лодки.

В материале издания говорится, что ни одна из шести немецких подводных лодок в ближайшие месяцы не может эксплуатироваться должным образом.

Авторы напомнили, что в ходе погружения у Берегов Норвегии 15 октября получила повреждения последняя полностью функционировавшая подлодка типа 212А. В настоящее время субмарина находится на ремонте в порту Киля.

Известно, что еще две подлодки типа 212А находятся на плановом капитальном ремонте и должны выйти в море только во второй половине следующего года. Специалисты отмечают, что судьба еще двух подводных лодок и вовсе остается неизвестной, так как их состояние оценивается как ужасное, пишет RT на русском.

Наконец, еще одна подлодка была построена только в октябре, и теперь проходит испытания.