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Эксперты сообщили, что в Германии не осталось ни одной боеспособной подлодки
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    Эксперты сообщили, что в Германии не осталось ни одной боеспособной подлодки

    6:48  20 Декабря 2017
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    Эксперты сообщили, что в Германии не осталось ни одной боеспособной подлодки

    Берлин, 20 декабря. Эксперты австрийского журнала Contra Magazin сообщили, что в настоящее время в Германии не осталось ни одной боеспособной подводной лодки.

    В материале издания говорится, что ни одна из шести немецких подводных лодок в ближайшие месяцы не может эксплуатироваться должным образом.

    Авторы напомнили, что в ходе погружения у Берегов Норвегии 15 октября получила повреждения последняя полностью функционировавшая подлодка типа 212А. В настоящее время субмарина находится на ремонте в порту Киля.

    Известно, что еще две подлодки типа 212А находятся на плановом капитальном ремонте и должны выйти в море только во второй половине следующего года. Специалисты отмечают, что судьба еще двух подводных лодок и вовсе остается неизвестной, так как их состояние оценивается как ужасное, пишет RT на русском.

    Наконец, еще одна подлодка была построена только в октябре, и теперь проходит испытания.

    Автор: Ирина Новикова
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    #германия #подводная лодка
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