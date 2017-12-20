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Журналист Соловьев рассказал, чего больше всего боятся США
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    Журналист Соловьев рассказал, чего больше всего боятся США

    6:24  20 Декабря 2017  /обновлено: 6:24  20 Декабря 2017
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    Журналист Соловьев рассказал, чего больше всего боятся США

    Москва, 20 декабря. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в ночном эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США опасаются конца однополярного мира.

    «Судя по новой «имперской» стратегии национальной безопасности, США опасаются одного — конца однополярного мира. Главную угроза Америка видит в России и Китае, главный инструмент для защиты — сила», — сказал во вступлении авторской передачи журналист.

    Журналист Соловьев рассказал, чего больше всего боятся США

    «Военные расходы США уже составляют около 700 млрд долларов, в то время как расходы нашей страны на эту отрасль — 47 млрд. Мы сокращаем свои военные расходы, в то время, как некоторые другие страны их наращивают. Несмотря на это, нас по-прежнему обвиняют», — продолжил телеведущий.

    «Раньше наша страна была «мировым злом», теперь мы перешли в более вежливую категорию. Россия — не страна-изгой, мы теперь «ревизионистское» государство! Дожили, как то даже неловко», — резюмировал Владимир Соловьев.

    Автор: Константин Терехов
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