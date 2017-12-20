Журналист Соловьев рассказал, чего больше всего боятся США

Москва, 20 декабря. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в ночном эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США опасаются конца однополярного мира.

«Судя по новой «имперской» стратегии национальной безопасности, США опасаются одного — конца однополярного мира. Главную угроза Америка видит в России и Китае, главный инструмент для защиты — сила», — сказал во вступлении авторской передачи журналист.

«Военные расходы США уже составляют около 700 млрд долларов, в то время как расходы нашей страны на эту отрасль — 47 млрд. Мы сокращаем свои военные расходы, в то время, как некоторые другие страны их наращивают. Несмотря на это, нас по-прежнему обвиняют», — продолжил телеведущий.