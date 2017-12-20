Американский журналист: Россия не стала бы сверхдержавой без нападения Германии в 1941 году

Москва, 20 декабря. Американский журналист Майкл Пек предположил, что Россия стала сверхдержавой благодаря нападению нацистской Германии в 1941 году.

В статье под названием «Факт: нацистская Германия сделала Россию сверхдержавой» Пек заявил, что Россия была «державой-тяжеловесом» как минимум с 18 века, однако статус супердержавы она получила только после Второй мировой войны.

При этом, он подчеркнул, что без нападения Гитлера Советский союз смог бы показать миру, на что способна социалистическая экономика, на которую не оказывают влияние внешние факторы.

Обозреватель также отметил, что СССР более 40 лет был одной из двух мощнейших стран мира.

Данная позиция не нашла поддержки у читателей, напомнивших автору в комментариях, что с таким же успехом можно сказать, что сверхдержавой Российскую Империю сделала война с Наполеоном или шведским королем Карлом XII.