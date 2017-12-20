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Общество
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Украина
Порошенко приветствовал принятие резолюции ГА ООН по Крыму
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    Порошенко приветствовал принятие резолюции ГА ООН по Крыму

    5:41  20 Декабря 2017  /обновлено: 5:41  20 Декабря 2017
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    Порошенко приветствовал принятие резолюции ГА ООН по Крыму

    Киев, 20 декабря. Петр Порошенко приветствовал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму.

    Пост на тему украинский президент опубликовал на страничке в Facebook, отметив, что очень благодарен настоящим друзьям «Украинского Крыма», притом — как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами.

    «Сегодняшняя резолюция — это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», — пафосно написал Порошенко, понятно кого по традиции имея в виду под словом «агрессор».

    Напомним, что накануне поздно вечером Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека.

    Как уточняет «Ридус», «за» проголосовали 70 государств, «против» — 26 стран, «воздержались» — 76 стран.

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #украина #оон
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