Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В новосибирских магазинах не приняли новую 2000-рублевую купюру
Происшествия
Власти Ставрополя подтвердили, что жильцы многоэтажки не пострадали при взрыве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Ставрополя подтвердили, что жильцы многоэтажки не пострадали при взрыве

    5:44  20 Декабря 2017
    47

    Власти Ставрополя подтвердили, что жильцы многоэтажки не пострадали при взрыве

    Ставрополь, 20 декабря. Представитель администрации Ставрополя Наталья Симонова заявила, что в результате взрыва в одном из многоквартирных домов в городе никто не пострадал.

    «В общей сложности из зоны происшествия были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжаются по родственникам, кто-то пока остается в здании лицея», — уточнила она.

    Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в многоэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ, 95. Отмечается, что существенных внешних повреждений дом не получил, однако в нескольких квартирах выбило стекла.

    Ранее агентство Ридус сообщило, что мужчина, устроивший взрыв в жилом доме в Ставрополе, ликвидирован.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #ставрополь #жилой дом
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть