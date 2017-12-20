Власти Ставрополя подтвердили, что жильцы многоэтажки не пострадали при взрыве

Ставрополь, 20 декабря. Представитель администрации Ставрополя Наталья Симонова заявила, что в результате взрыва в одном из многоквартирных домов в городе никто не пострадал.

«В общей сложности из зоны происшествия были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжаются по родственникам, кто-то пока остается в здании лицея», — уточнила она.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в многоэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ, 95. Отмечается, что существенных внешних повреждений дом не получил, однако в нескольких квартирах выбило стекла.

Ранее агентство Ридус сообщило, что мужчина, устроивший взрыв в жилом доме в Ставрополе, ликвидирован.