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Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
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    Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»

    5:26  20 Декабря 2017
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    Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»

    Киев, 20 декабря. Петр Порошенко, обращаясь к гражданам Украины, а также почему-то к россиянам, проживающим в Крыму, и жителям народных республик Донбасса, поблагодарил их за «веру» в Украину.

    Как сообщает URA.RU, соответствующая «благодарность» опубликована на официальном интернет-сайте президента Украины в обращении по случаю Международного дня прав человека.

    «Благодаря нашим целенаправленным усилиями и консолидированной международной поддержке мы преодолеем все испытания, которые выпали на долю Украины в борьбе за свою независимость и территориальную целостность», — написал Порошенко.

    Добавим, что ранее действующего президента Украины также на просторах всемирной сети призвал уйти со своего поста бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили.

    Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»

    «Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — подчеркнул экс-президент Грузии.

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #украина #михаил саакашвили #киве
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