Киев, 20 декабря. Петр Порошенко, обращаясь к гражданам Украины, а также почему-то к россиянам, проживающим в Крыму, и жителям народных республик Донбасса, поблагодарил их за «веру» в Украину.

Как сообщает URA.RU, соответствующая «благодарность» опубликована на официальном интернет-сайте президента Украины в обращении по случаю Международного дня прав человека.

«Благодаря нашим целенаправленным усилиями и консолидированной международной поддержке мы преодолеем все испытания, которые выпали на долю Украины в борьбе за свою независимость и территориальную целостность», — написал Порошенко.

Добавим, что ранее действующего президента Украины также на просторах всемирной сети призвал уйти со своего поста бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили.