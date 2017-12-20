Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко выразил благодарность жителям Крыма и Донбасса за «веру в Украину»
Экономика
Сирийские предприниматели намерены инвестировать в сельское хозяйство в Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийские предприниматели намерены инвестировать в сельское хозяйство в Крыму

    5:26  20 Декабря 2017
    42

    Сирийские предприниматели намерены инвестировать в сельское хозяйство в Крыму

    Севастополь, 20 декабря. Глава группы сирийских бизнесменов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) Зухейр Хербек заявил, что предприниматели намерены инвестировать в агропромышленный сектор Крыма.

    По словам Хербека, он планирует вложиться в строительство современных складов для хранения сельхозпродукции на полуострове, а также представит технологии выращивания культур в засушливых условиях.

    Предприниматель подчеркнул, что сирийские бизнесмены готовятся к крупным поставкам своей продукции в Россию через черноморские порты.

    В материале газеты «Известия» говорится, что форум в Ялте пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года.

    Ранее Ридус сообщал, что в Торгово-промышленной палате РФ состоялся бизнес-форум «Дни делового Крыма в Москве». На мероприятии был представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #крым #сельское хозяйство #инвестиции
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть