Сирийские предприниматели намерены инвестировать в сельское хозяйство в Крыму

Севастополь, 20 декабря. Глава группы сирийских бизнесменов на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) Зухейр Хербек заявил, что предприниматели намерены инвестировать в агропромышленный сектор Крыма.

По словам Хербека, он планирует вложиться в строительство современных складов для хранения сельхозпродукции на полуострове, а также представит технологии выращивания культур в засушливых условиях.

Предприниматель подчеркнул, что сирийские бизнесмены готовятся к крупным поставкам своей продукции в Россию через черноморские порты.

В материале газеты «Известия» говорится, что форум в Ялте пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года.

Ранее Ридус сообщал, что в Торгово-промышленной палате РФ состоялся бизнес-форум «Дни делового Крыма в Москве». На мероприятии был представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым.