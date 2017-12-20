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Весь мир
Власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН
Весь мир
Власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН
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    Власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН

    5:02  20 Декабря 2017
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    Власти Крыма раскритиковали резолюцию, принятую Генассамблеей ООН

    Севастополь, 20 декабря. Вице-спикер парламента республики Крым Ремзи Ильясов подверг критике резолюцию по ситуации в области прав человека на полуострове, принятую Генеральной Ассамблеей ООН.

    По его словам, принимая украинскую резолюцию, ООН дискредитирует себя и сводит на нет собственный авторитет, наработанный годами.

    «ООН постепенно утрачивает возложенные при создании функциональные обязанности и перестало отвечать реалиям мировой политики в области безопасности, стабильности и соблюдения прав человека», — цитирует Ильясова РИА Новости.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла составленную Украиной резолюцию по Крыму. Голосование по ней прошло во вторник, 19 декабря, в профильном комитете по социальным, гуманитарным и культурным вопросам.

    Автор: Ирина Новикова
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    #крым #генассамблея оон #резолюция
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