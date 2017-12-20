Расследование крушения Ту-154 Минобороны РФ будет продлено — источник

Москва, 20 декабря. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что расследование дела о крушении самолета Минобороны России Ту-154 25 декабря 2016 года будет продлено еще на несколько месяцев в связи с проведением сложной экспертизы.

Сообщается, что продление расследования вызвано необходимостью проведения дополнительных следственных действий.

«Вполне возможно, что это — не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее телеканал 360 сообщал, что расследование дела о катастрофе Ту-154 в небе над Черным морем продлили до 25 декабря текущего года.