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Украина
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Число эвакуированных жителей дома в Ставрополе выросло до 130 человек
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    Число эвакуированных жителей дома в Ставрополе выросло до 130 человек

    4:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 4:32  20 Декабря 2017
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    Число эвакуированных жителей дома в Ставрополе выросло до 130 человек

    Ставрополь, 20 декабря. Власти Ставрополя сообщили о возросшем до 130 числе эвакуированных жителей многоэтажного дома, где произошел взрыв.

    По словам представителя администрации, некоторые жильцы не пошли в школу, а поехали к родным.

    «Были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжается по родственникам, кто-то пока остается в здании школы», — рассказал сотрудник городской администрации, передает РИА Новости.

    Напомним, в ночь на среду мужчина, приехавший в Ставрополь, устроил взрыв в съемной квартире, сообщал телеканал «Подмосковье 360». Жильцов дома, где произошел взрыв, эвакуировали в ближайшую школу.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #взрыв #ставрополь
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