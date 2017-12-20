Число эвакуированных жителей дома в Ставрополе выросло до 130 человек
Ставрополь, 20 декабря. Власти Ставрополя сообщили о возросшем до 130 числе эвакуированных жителей многоэтажного дома, где произошел взрыв.
По словам представителя администрации, некоторые жильцы не пошли в школу, а поехали к родным.
«Были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжается по родственникам, кто-то пока остается в здании школы», — рассказал сотрудник городской администрации, передает РИА Новости.
Напомним, в ночь на среду мужчина, приехавший в Ставрополь, устроил взрыв в съемной квартире, сообщал телеканал «Подмосковье 360». Жильцов дома, где произошел взрыв, эвакуировали в ближайшую школу.