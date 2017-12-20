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Украина
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Общество
Губернатор ЯНАО рассказал, к чему привело выступление школьника в бундестаге
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    Губернатор ЯНАО рассказал, к чему привело выступление школьника в бундестаге

    4:22  20 Декабря 2017
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    Губернатор ЯНАО рассказал, к чему привело выступление школьника в бундестаге

    Новый Уренгой, 20 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин рассказал, что выступление школьника Николая Десятниченко в бундестаге привело к травле подростка.

    «Начали издеваться над мальчиком. Он похудел на 7 кг. Ограничить его от этого информационного потока невозможно. Он даже не понял, насколько кого-то задел, какие-то чувства людей», — сказал Кобылкин.

    Ранее телеканал 360 сообщил, что ученик новоуренгойской гимназии №1 Николай Десятниченко обвинил организаторов его выступления в бундестаге в том, что они выложили в Сеть укороченную версию его речи. По его словам, они вырезали из выступления самое главное. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #янао #травля #николай десятниченко
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