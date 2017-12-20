Специалисты из РФ обнаружили утонувший траулер в ходе поисков аргентинской подлодки

Буэнос-Айрес, 20 декабря. Министерство обороны РФ сообщило, что российские специалисты обнаружили затонувший рыболовный траулер в ходе поисков пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

«Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно было найдено после возобновления поисков и обследования трех новых аномалий рельефа.

Напомним, что подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины пропала 15 ноября. Позже Минобороны РФ направило в Аргентину группу специалистов ВМФ с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс».

Как сообщал телеканал 360, глава Минобороны Аргентины Оскар Агуад отправил в отставку командующего военноморскими силами страны, адмирала Марсело Срура.