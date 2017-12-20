СМИ сообщили о ликвидации мужчины, устроившего взрыв в Ставрополе

Ставрополь, 20 декабря. СМИ сообщают о ликвидации мужчины, который устроил взрыв в многоэтажном доме в Ставрополе.

Взрыв устроил мужчина, который приехал в Ставрополь и снял жилье.

«Мужчина ликвидирован, жителям квартир нескольких подъездов уже разрешено вернуться в дом», — сообщил ТАСС источник.

Напомним, в ночь на среду мэр города Андрей Джатдоев рассказал о взрыве, который произошел в многоэтажном доме. Была проведена эвакуация жильцов, из них 15 – дети. Они были размещены в школе, сообщает URA.ru.

