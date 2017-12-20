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Происшествия
СМИ сообщили о ликвидации мужчины, устроившего взрыв в Ставрополе
Происшествия
СМИ сообщили о ликвидации мужчины, устроившего взрыв в Ставрополе
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    СМИ сообщили о ликвидации мужчины, устроившего взрыв в Ставрополе

    3:34  20 Декабря 2017  /обновлено: 3:34  20 Декабря 2017
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    СМИ сообщили о ликвидации мужчины, устроившего взрыв в Ставрополе

    Ставрополь, 20 декабря. СМИ сообщают о ликвидации мужчины, который устроил взрыв в многоэтажном доме в Ставрополе.

    Взрыв устроил мужчина, который приехал в Ставрополь и снял жилье.

    «Мужчина ликвидирован, жителям квартир нескольких подъездов уже разрешено вернуться в дом», — сообщил ТАСС источник.

    Напомним, в ночь на среду мэр города Андрей Джатдоев рассказал о взрыве, который произошел в многоэтажном доме. Была проведена эвакуация жильцов, из них 15 – дети. Они были размещены в школе, сообщает URA.ru.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #взрыв #ставрополь
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