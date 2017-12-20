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Украина
Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку добровольно
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    Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку добровольно

    3:43  20 Декабря 2017
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    Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку добровольно

    Киев, 20 декабря. Бывший глава Одесской облгосадминистрации и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно уйти со своего поста.

    В опубликованном на странице Саакашвили в Facebook открытом письме политик требует от украинского главы признаться в нежелании и неспособности менять Украину к лучшему.

    «Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — подчеркнул Саакашвили.

    Также он отметил, что жадность, коррупция и нежелание проводить реформы сделают украинского президента «самым большим разочарованием и антигероем для украинцев».

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #михаил саакашвили
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