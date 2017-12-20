УАЗ «Патриот» оснастят новым мощным двигателем от «Профи»

Ульяновск, 20 декабря. Представители Ульяновского автомобильного завода сообщили, что внедорожник УАЗ «Патриот» может получить новый мощный двигатель, аналогичный установленному на модели «Профи».

Сообщается, что российский внедорожник могут оснастить двигателем ZMZ Pro мощностью 149 лошадиных сил. Фактически это тот же двигатель, что сейчас устанавливается на «Патриот», только модернизированный.

Отмечается, что усиления мощности двигателя удалось добиться за счет применения других распредвалов и нового программного обеспечения. Кроме того, двигатель получил двухрядную цепь ГРМ против однорядной у предыдущей модели.