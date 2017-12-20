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Происшествия
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Украина
Украинцы перед свадьбой должны посещать военкоматы – СМИ
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    Украинцы перед свадьбой должны посещать военкоматы – СМИ

    2:55  20 Декабря 2017  /обновлено: 2:55  20 Декабря 2017
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    Украинцы перед свадьбой должны посещать военкоматы – СМИ

    Киев, 20 декабря. Жителей некоторых регионов Украины обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака. Об этом пишет ряд СМИ.

    «В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения и, собрав все необходимые документы, отправились в РАГС Московского района города. Однако влюбленных ожидал сюрприз: без справки о становлении на военный учет заявление у молодых принимать категорически отказывались», — пишет издание «Вести».

    Сообщается, что данное требование появилось после публикации соответствующего приказа министерства юстиции Украины, который вышел в феврале 2017 года. Согласно ему, органы РАГС в течение недели должны уведомлять военкоматы об изменении семейного положения мужчин. В связи с этим закон требует от граждан получения всех необходимых документов в военкомате перед свадьбой.

    Эту информацию подтверждают военкоматы ряда городов Украины, в частности – Харькова, где предупредили, что для регистрации брака мужчина должен иметь при себе военный билет или приписное удостоверение.
     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #свадьба #загс #призыв #военкомат #рагс
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