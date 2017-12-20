Представитель СЦКК объяснил невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

Белгород, 20 декабря. Руководитель представительства РФ в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал-лейтенант Сергей Костарев заявил, что деятельность российской стороны в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля.

По его словам, в августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года биометрического контроля.

По словам Костарева, российская сторона неоднократно обращалась к украинским властям с просьбой урегулировать данный вопрос, однако безрезультатно, говорится в материале РИА Новости.

«В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной», — подчеркнул Костарев.