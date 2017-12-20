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Представитель СЦКК объяснил невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей
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    Представитель СЦКК объяснил невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

    3:01  20 Декабря 2017
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    Представитель СЦКК объяснил невозможность дальнейшей работы российских наблюдателей

    Белгород, 20 декабря. Руководитель представительства РФ в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал-лейтенант Сергей Костарев заявил, что деятельность российской стороны в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля.

    По его словам, в августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года биометрического контроля.

    По словам Костарева, российская сторона неоднократно обращалась к украинским властям с просьбой урегулировать данный вопрос, однако безрезультатно, говорится в материале РИА Новости.

    «В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной», — подчеркнул Костарев.

    Автор: Ирина Новикова
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    #донбасс #сцкк #наблюдатели
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