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Происшествия
СМИ сообщили о ликвидации мужчины, устроившего взрыв в Ставрополе
Происшествия
Неизвестный предмет взорвался в многоквартирном доме в Ставрополе
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    Неизвестный предмет взорвался в многоквартирном доме в Ставрополе

    2:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 2:30  20 Декабря 2017
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    Неизвестный предмет взорвался в многоквартирном доме в Ставрополе

    Ставрополь, 20 декабря. В одной из квартир жилого дома в Ставрополе произошел взрыв. Как сообщает глава города Андрей Джадтоев, 65 человек были эвакуированы.

    По данным администрации города, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа, а из-за приведения в действие непознанного взрывного устройства.

    «Поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов. Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия», – рассказал руководитель городской администрации.

    Как рассказали очевидцы, взрыв произошел в квартире на десятом этаже здания. Двор был засыпан осколками выбитых стекол. Оставшийся в квартире мужчина угрожал устроить еще один взрыв.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и пожарные. Жильцы эвакуированы, им организованы спальные места в соседнем лицее; работает полевая кухня.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #взрыв #ставрополь #дом #джадтоев
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