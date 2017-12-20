Неизвестный предмет взорвался в многоквартирном доме в Ставрополе

Ставрополь, 20 декабря. В одной из квартир жилого дома в Ставрополе произошел взрыв. Как сообщает глава города Андрей Джадтоев, 65 человек были эвакуированы.

По данным администрации города, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа, а из-за приведения в действие непознанного взрывного устройства.

«Поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов. Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия», – рассказал руководитель городской администрации.

Как рассказали очевидцы, взрыв произошел в квартире на десятом этаже здания. Двор был засыпан осколками выбитых стекол. Оставшийся в квартире мужчина угрожал устроить еще один взрыв.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и пожарные. Жильцы эвакуированы, им организованы спальные места в соседнем лицее; работает полевая кухня.