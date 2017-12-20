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Facebook запускает функцию по поиску лиц пользователей на чужих фотографиях
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    Facebook запускает функцию по поиску лиц пользователей на чужих фотографиях

    2:43  20 Декабря 2017
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    Facebook запускает функцию по поиску лиц пользователей на чужих фотографиях

    Лос-Анджелес, 20 декабря. Социальная сеть Facebook запустит новую функцию для поиска своих фотографий на чужих страницах.

    Сообщается, что с помощью функции Photo Review пользователь сможет отследить свои фотографии, загруженные другими людьми, на которых он не отмечен.

    Отмечается, что функция будет работать только на страницах, не защищенных настройками приватности. Кроме того, ее не запустят в Канаде и европейских странах, где подобный поиск законодательно запрещен.

    По имеющимся данным, после обнаружения своего снимка пользователь сможет отметить себя на нем, либо попросить удалить изображение.

    Автор: Ирина Новикова
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    #facebook #фотография #социальная сеть
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