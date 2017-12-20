«Мы не испугались, мы вас послали»: Соловьев о выходе РФ из СЦКК

Москва, 20 декабря. Вывод российских военных наблюдателей из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) стал одной из тем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла на канале «Россия 1».

Политолог с Украины Вадим Карасев предположил, что российские наблюдатели покинули структуру, так как «испугались». В ответ, ведущий передачи Владимир Соловьев заявил, что Россия покинула СЦКК после серии украинских провокаций.

«Мы не испугались, мы вас послали. Политически вы хотели сделать так, чтобы мы были стороной конфликта. Поэтому ваш МИД орал: Россия, российские войска должны находиться (в Донбассе). Теперь мы говорим: адьо. Читайте Минские соглашения, мы не сторона конфликта, до свиданья», – заявил Соловьев.

Эксперты также высказали предположение, что на Донбассе могут начаться новые боевые действия уже в ближайшее время – в преддверии выборов президента России в марте 2018 года.