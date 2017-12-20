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Политика
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«Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан
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    «Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан

    12:22  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  20 Декабря 2017
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    «Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан

    Активисты, близкие к Петру Порошенко, призывают единомышленников выйти на главную улицу Киева, знаменитый Крещатик, чтобы насладиться чашечкой ароматного кофе. Эта акция должна создать противовес выступлениям под брендом Михаила Саакашвили — такой себе Антимайдан.

    Организаторы заявляют, что устали от «еженедельных политических вакханалий». Уже готов и «джентльменский наборчик» для протестующих против протестов.

    «С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен! Цель — показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца!» — цитирует сообщение активистов «Страна».

    Что же это за «иная картина», которую хотят явить миру участники акции? Надо полагать, ключевое слово заманчивого послания — «Рошен». Мол, посмотрите, друзья, какие чудные конфеты! Разве мог такую прелесть создать барыга?

    Ну и все, политическая платформа Михаила Саакашвили низложена.

    Одним из первых на боевой клич отозвался блогер Мирослав Олешко. Человек удивительной судьбы. Как ни зайдет в магазин — Петр Порошенко булочку покупает. Как ни сядет на поезд — в окошко мечтательно глядит Марина Порошенко.

    Некоторые активисты сомневаются в успехе акции. «Отродясь на Крещатике не было хорошего кофе», — ответственно заявила киевлянка-Оленка. 

    Отметим, что «хорошее настроение, кофе в термосах и бутерброды» — не что иное как аллюзия на знаменитый пост Мустафы Найема времен «революции достоинства». Но теперь Найем по другую сторону баррикад.

    «Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан

    Хотя уже непонятно, какую сторону в данном случае следует считать другой. Если задуматься, Найем находится по обе стороны. Ибо Саакашвили, конечно, отличный парень, но Мустафа все еще представляет в парламенте блок Петра Порошенко.

    В то же время, Найем сейчас ни по какую сторону. Потому что Порошенко, несомненно, «барыга», но и у Саакашвили некрасиво получилось со штурмом Октябрьского дворца.

    Власти нарисовали совсем неприглядную картину. Саакашвили призвал митингующих к штурму Октябрьского дворца, где веселая детвора водила хороводы у елки и отчитывалась Деду Морозу о проделанной за год работе.

    Эту версию событий без устали повторял советник МВД Антон Геращенко.

    Тот самый, который любит облизывать тарелки.

    Ему вторит еще один советник главы МВД, Зорян Шикряк.

    Если же верить Михаилу Саакашвили, то дело было совсем иначе. Грузинский политик стал жертвой «подставы». Кто-то сообщил его соратнику, Егору Соболеву, о готовности разместить штаб «Михомайдана» в стенах Октябрьского дворца. По прибытии к оному митингующих ждали силы национальной гвардии. Экс-губернатор Одесской области понял, что дело не чисто, и призвал митингующих отступить. Но в этот же момент некие провокаторы предприняли агрессивные действия. Взорвали петарду, начали разбивать окна. Завязалась драка, по итогам которой МВД сообщило о десятках раненых силовиков.

    Трудно утверждать однозначно, на чьей стороне правда. Но более правдоподобной кажется версия Саакашвили. Известный блогер Анатолий Шарий указывает, что в день столкновений в здании Октябрьского дворца утренник запланирован не был. По крайней мере, на сайте анонсировано совсем иное, не детское мероприятие. Кроме того, отсутствуют какие-либо фото- и видеоматериалы с якобы имевшего место утренника.

    «Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан

    Блогер также обращает внимание, что, вопреки обвинениям ряда политиков, Саакашвили не призывал сторонников к штурму. Напротив, он просил воздержаться от насильственных действий.

    Попытку захвата Октябрьского дворца осудили посольства США, Канады и Великобритании.

    Любопытно, что в ходе «революции достоинства» имел место захват этого же здания. Но тогда Запад ничего не смутило, а все призывы адресовались лишь «преступной власти», которая то и дело обижала вооруженных до зубов участников «мирного протеста».

    Теперь же ситуация куда более запутанная, ведь обе стороны конфликта пользуются известной поддержкой вашингтонского парткома. Похоже, что запутался и сам Саакашвили. Михаил Николозович благодушно отпустил своих верных камрадов на новогодние праздники.

    Большой театр уходит в отпуск, оставляя молодым артистам шанс проявить себя. И показать обещанную «иную картину».

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #порошенко #саакашвили #антимайдан #кофе на крещатике
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