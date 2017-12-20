«Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан
Активисты, близкие к Петру Порошенко, призывают единомышленников выйти на главную улицу Киева, знаменитый Крещатик, чтобы насладиться чашечкой ароматного кофе. Эта акция должна создать противовес выступлениям под брендом Михаила Саакашвили — такой себе Антимайдан.
"Кофе на Крещатике": в соцсетях анонсировали акцию против "еженедельных политических вакханалий" https://t.co/6j1ldn6f5Y— Цензор.НЕТ (@censor_net) December 18, 2017
Организаторы заявляют, что устали от «еженедельных политических вакханалий». Уже готов и «джентльменский наборчик» для протестующих против протестов.
«С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен! Цель — показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца!» — цитирует сообщение активистов «Страна».
Что же это за «иная картина», которую хотят явить миру участники акции? Надо полагать, ключевое слово заманчивого послания — «Рошен». Мол, посмотрите, друзья, какие чудные конфеты! Разве мог такую прелесть создать барыга?
Ну и все, политическая платформа Михаила Саакашвили низложена.
Ааааааа, хит, бомба.— -=Белка=- (@capitan_belka) December 19, 2017
Аленаhttps://t.co/41lxNmgSvs https://t.co/HJACdm4Zd7
Одним из первых на боевой клич отозвался блогер Мирослав Олешко. Человек удивительной судьбы. Как ни зайдет в магазин — Петр Порошенко булочку покупает. Как ни сядет на поезд — в окошко мечтательно глядит Марина Порошенко.
Блогер Олешко уже сфотографировал жену Порошенко в общем вагоне pic.twitter.com/NkJh8GnWDQ— Dima (@Dima90013242) September 10, 2017
Некоторые активисты сомневаются в успехе акции. «Отродясь на Крещатике не было хорошего кофе», — ответственно заявила киевлянка-Оленка.
На Крещатике нет хорошего кофе.Честно— Оленка (@Katrusya2010) December 19, 2017
Отметим, что «хорошее настроение, кофе в термосах и бутерброды» — не что иное как аллюзия на знаменитый пост Мустафы Найема времен «революции достоинства». Но теперь Найем по другую сторону баррикад.
Хотя уже непонятно, какую сторону в данном случае следует считать другой. Если задуматься, Найем находится по обе стороны. Ибо Саакашвили, конечно, отличный парень, но Мустафа все еще представляет в парламенте блок Петра Порошенко.
В то же время, Найем сейчас ни по какую сторону. Потому что Порошенко, несомненно, «барыга», но и у Саакашвили некрасиво получилось со штурмом Октябрьского дворца.
"Но зачем нужен штурм Октябрьского дворца, не понимаю"— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) December 18, 2017
товарищ Найем, позвони своему шефу Авакову - он знает https://t.co/uJRVzX52A8
Власти нарисовали совсем неприглядную картину. Саакашвили призвал митингующих к штурму Октябрьского дворца, где веселая детвора водила хороводы у елки и отчитывалась Деду Морозу о проделанной за год работе.
В МВД заявили, что сторонники Михо ответят за штурм Октябрьского дворца https://t.co/oIk6dwHx3p #новости— СТРАНА.ua (@stranaua) December 18, 2017
Эту версию событий без устали повторял советник МВД Антон Геращенко.
????????#Геращенко в ресторане облизывает языком тарелку.— Lili????Den (@PantheRRaBlak) December 8, 2017
Нардеп объяснил, зачем:
Видео: https://t.co/LFJ8vjom8A pic.twitter.com/KCeW2RTCnh
Тот самый, который любит облизывать тарелки.
"В Октябрьском дворце, который штурмуют митингующие, находятся дети," – Антон Геращенко https://t.co/0kMFCmcLis— Диалог.UA (@Dialog_UA) December 17, 2017
Ему вторит еще один советник главы МВД, Зорян Шикряк.
December 9, 2017
Если же верить Михаилу Саакашвили, то дело было совсем иначе. Грузинский политик стал жертвой «подставы». Кто-то сообщил его соратнику, Егору Соболеву, о готовности разместить штаб «Михомайдана» в стенах Октябрьского дворца. По прибытии к оному митингующих ждали силы национальной гвардии. Экс-губернатор Одесской области понял, что дело не чисто, и призвал митингующих отступить. Но в этот же момент некие провокаторы предприняли агрессивные действия. Взорвали петарду, начали разбивать окна. Завязалась драка, по итогам которой МВД сообщило о десятках раненых силовиков.
Люди в балаклавах. Саакашвили назвал провокацией штурм Октябрьского дворца https://t.co/3eGCJJE2Jx #новости— СТРАНА.ua (@stranaua) December 18, 2017
Трудно утверждать однозначно, на чьей стороне правда. Но более правдоподобной кажется версия Саакашвили. Известный блогер Анатолий Шарий указывает, что в день столкновений в здании Октябрьского дворца утренник запланирован не был. По крайней мере, на сайте анонсировано совсем иное, не детское мероприятие. Кроме того, отсутствуют какие-либо фото- и видеоматериалы с якобы имевшего место утренника.
Блогер также обращает внимание, что, вопреки обвинениям ряда политиков, Саакашвили не призывал сторонников к штурму. Напротив, он просил воздержаться от насильственных действий.
Попытку захвата Октябрьского дворца осудили посольства США, Канады и Великобритании.
Посольство США осудило попытки захвата Октябрьского дворца в Киеве— News Monitor (@NewsMonitorUA) December 17, 2017
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В посольстве США в Украине, как и в аналогичных ведомствах Канады и Великобритании, осудили попытку сторонников Михаила Саакашвили захва #мониторингновостей #новости https://t.co/N5EbMdVr4Y
Любопытно, что в ходе «революции достоинства» имел место захват этого же здания. Но тогда Запад ничего не смутило, а все призывы адресовались лишь «преступной власти», которая то и дело обижала вооруженных до зубов участников «мирного протеста».
Теперь же ситуация куда более запутанная, ведь обе стороны конфликта пользуются известной поддержкой вашингтонского парткома. Похоже, что запутался и сам Саакашвили. Михаил Николозович благодушно отпустил своих верных камрадов на новогодние праздники.
#Саакашвили о временной отмене акций протеста: Неблагодарное дело – дергать украинцев на новогодние праздники https://t.co/BNBjKVNP33— Gordonua.com (@Gordonuacom) December 19, 2017
Большой театр уходит в отпуск, оставляя молодым артистам шанс проявить себя. И показать обещанную «иную картину».