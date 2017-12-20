«Рошен» и чашечка кофе: фанаты Порошенко собирают Антимайдан

Активисты, близкие к Петру Порошенко, призывают единомышленников выйти на главную улицу Киева, знаменитый Крещатик, чтобы насладиться чашечкой ароматного кофе. Эта акция должна создать противовес выступлениям под брендом Михаила Саакашвили — такой себе Антимайдан.

"Кофе на Крещатике": в соцсетях анонсировали акцию против "еженедельных политических вакханалий" https://t.co/6j1ldn6f5Y — Цензор.НЕТ (@censor_net) December 18, 2017

Организаторы заявляют, что устали от «еженедельных политических вакханалий». Уже готов и «джентльменский наборчик» для протестующих против протестов.

«С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен! Цель — показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца!» — цитирует сообщение активистов «Страна».

Что же это за «иная картина», которую хотят явить миру участники акции? Надо полагать, ключевое слово заманчивого послания — «Рошен». Мол, посмотрите, друзья, какие чудные конфеты! Разве мог такую прелесть создать барыга?

Ну и все, политическая платформа Михаила Саакашвили низложена.

Одним из первых на боевой клич отозвался блогер Мирослав Олешко. Человек удивительной судьбы. Как ни зайдет в магазин — Петр Порошенко булочку покупает. Как ни сядет на поезд — в окошко мечтательно глядит Марина Порошенко.

Блогер Олешко уже сфотографировал жену Порошенко в общем вагоне pic.twitter.com/NkJh8GnWDQ — Dima (@Dima90013242) September 10, 2017

Некоторые активисты сомневаются в успехе акции. «Отродясь на Крещатике не было хорошего кофе», — ответственно заявила киевлянка-Оленка.

На Крещатике нет хорошего кофе.Честно — Оленка (@Katrusya2010) December 19, 2017

Отметим, что «хорошее настроение, кофе в термосах и бутерброды» — не что иное как аллюзия на знаменитый пост Мустафы Найема времен «революции достоинства». Но теперь Найем по другую сторону баррикад.

Хотя уже непонятно, какую сторону в данном случае следует считать другой. Если задуматься, Найем находится по обе стороны. Ибо Саакашвили, конечно, отличный парень, но Мустафа все еще представляет в парламенте блок Петра Порошенко.

В то же время, Найем сейчас ни по какую сторону. Потому что Порошенко, несомненно, «барыга», но и у Саакашвили некрасиво получилось со штурмом Октябрьского дворца.

"Но зачем нужен штурм Октябрьского дворца, не понимаю"

товарищ Найем, позвони своему шефу Авакову - он знает https://t.co/uJRVzX52A8 — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) December 18, 2017

Власти нарисовали совсем неприглядную картину. Саакашвили призвал митингующих к штурму Октябрьского дворца, где веселая детвора водила хороводы у елки и отчитывалась Деду Морозу о проделанной за год работе.

В МВД заявили, что сторонники Михо ответят за штурм Октябрьского дворца https://t.co/oIk6dwHx3p #новости — СТРАНА.ua (@stranaua) December 18, 2017

Эту версию событий без устали повторял советник МВД Антон Геращенко.

Тот самый, который любит облизывать тарелки.

"В Октябрьском дворце, который штурмуют митингующие, находятся дети," – Антон Геращенко https://t.co/0kMFCmcLis — Диалог.UA (@Dialog_UA) December 17, 2017

Ему вторит еще один советник главы МВД, Зорян Шикряк.

Если же верить Михаилу Саакашвили, то дело было совсем иначе. Грузинский политик стал жертвой «подставы». Кто-то сообщил его соратнику, Егору Соболеву, о готовности разместить штаб «Михомайдана» в стенах Октябрьского дворца. По прибытии к оному митингующих ждали силы национальной гвардии. Экс-губернатор Одесской области понял, что дело не чисто, и призвал митингующих отступить. Но в этот же момент некие провокаторы предприняли агрессивные действия. Взорвали петарду, начали разбивать окна. Завязалась драка, по итогам которой МВД сообщило о десятках раненых силовиков.

Люди в балаклавах. Саакашвили назвал провокацией штурм Октябрьского дворца https://t.co/3eGCJJE2Jx #новости — СТРАНА.ua (@stranaua) December 18, 2017

Трудно утверждать однозначно, на чьей стороне правда. Но более правдоподобной кажется версия Саакашвили. Известный блогер Анатолий Шарий указывает, что в день столкновений в здании Октябрьского дворца утренник запланирован не был. По крайней мере, на сайте анонсировано совсем иное, не детское мероприятие. Кроме того, отсутствуют какие-либо фото- и видеоматериалы с якобы имевшего место утренника.

Блогер также обращает внимание, что, вопреки обвинениям ряда политиков, Саакашвили не призывал сторонников к штурму. Напротив, он просил воздержаться от насильственных действий.

Попытку захвата Октябрьского дворца осудили посольства США, Канады и Великобритании.

Посольство США осудило попытки захвата Октябрьского дворца в Киеве



КИЕВ. 17 декабря. УНН. В посольстве США в Украине, как и в аналогичных ведомствах Канады и Великобритании, осудили попытку сторонников Михаила Саакашвили захва #мониторингновостей #новости https://t.co/N5EbMdVr4Y — News Monitor (@NewsMonitorUA) December 17, 2017

Любопытно, что в ходе «революции достоинства» имел место захват этого же здания. Но тогда Запад ничего не смутило, а все призывы адресовались лишь «преступной власти», которая то и дело обижала вооруженных до зубов участников «мирного протеста».

Теперь же ситуация куда более запутанная, ведь обе стороны конфликта пользуются известной поддержкой вашингтонского парткома. Похоже, что запутался и сам Саакашвили. Михаил Николозович благодушно отпустил своих верных камрадов на новогодние праздники.

#Саакашвили о временной отмене акций протеста: Неблагодарное дело – дергать украинцев на новогодние праздники https://t.co/BNBjKVNP33 — Gordonua.com (@Gordonuacom) December 19, 2017

Большой театр уходит в отпуск, оставляя молодым артистам шанс проявить себя. И показать обещанную «иную картину».