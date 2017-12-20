Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с прославлением нацизма

Нью-Йорк, 20 декабря. Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и прочими дискриминационными практиками.

Сообщается, что в ходе пленарного заседания Генассамблеи, прошедшего во вторник, документ был поддержан 133 странами.

Стоит отметить, что только Соединенные Штаты и Украина выступили против принятия резолюции. Кроме того, еще 49 государств, в том числе Германия, Польша и Франция, воздержались при голосовании.

Напомним, что проект резолюции, предложенный Россией. Был принят комитетом Генассамблеи в середине ноября.