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Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с прославлением нацизма
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    Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с прославлением нацизма

    2:16  20 Декабря 2017
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    Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с прославлением нацизма

    Нью-Йорк, 20 декабря. Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и прочими дискриминационными практиками.

    Сообщается, что в ходе пленарного заседания Генассамблеи, прошедшего во вторник, документ был поддержан 133 странами.

    Стоит отметить, что только Соединенные Штаты и Украина выступили против принятия резолюции. Кроме того, еще 49 государств, в том числе Германия, Польша и Франция, воздержались при голосовании. 

    Напомним, что проект резолюции, предложенный Россией. Был принят комитетом Генассамблеи в середине ноября.

    Автор: Ирина Новикова
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    #нацизм #генассамблея оон
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