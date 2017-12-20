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«Надо жить настоящим»: кинокритики прощаются с «Иронией судьбы» на Первом канале
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    «Надо жить настоящим»: кинокритики прощаются с «Иронией судьбы» на Первом канале

    1:55  20 Декабря 2017  /обновлено: 1:55  20 Декабря 2017
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    «Надо жить настоящим»: кинокритики прощаются с «Иронией судьбы» на Первом канале

    Москва, 20 декабря. Переход знаменитой советской комедии «Ирония судьбы, или с легким паром» с Первого канала на «Россию 1» не является чем-то плохим, полагают кинокритики. Они отмечают, что зрители в любом случае смогут увидеть знаменитый новогодний фильм.

    Ранее стало известно, что культовая лента Эльдара Рязанова, которая уже десять лет демонстрировалась на Первом канале в канун Нового года, выйдет в эфир на канале «Россия 1». Пресс-служба Первого канала объяснила эту ситуацию ротацией прав на «золотой фонд» Мосфильма: вместо «Иронии судьбы», Первый в 2017 году получил право на показ «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказской пленницы».

    «Мне думается, что это не так плохо, как все говорят. Во-первых, фильм все равно покажут, во-вторых, надо жить настоящим», – отметил кинокритик Тимур Алиев.  

    Другие кинокритики отметили, что в данной ситуации нет ничего сенсационного.

    «Особой сенсации в этом я не вижу, но это можно рассматривать как симптом того, что картина сходит со святого места», – цитирует РИА Новости киноведа Кирилла Разлогова.
     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #кино #первый канал #новый год #фильм #ирония судьбы
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